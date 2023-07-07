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Dünya

İngiltere'de cilt kanseri vakalarında büyük artış

İngiltere'de cilt kanseri vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yılda 17 bin 500 oldu.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 21:55 - Güncelleme:
İngiltere'de cilt kanseri vakalarında büyük artış
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İngiltere Kanser Araştırma Kurumunun (Cancer Research UK) yayımladığı son raporda, ülkede tüm yaş gruplarındaki cilt kanseri vakalarının yılda 17 bin 500'e ulaşarak kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

Raporda, 1960'larda ucuz tatil paketlerinde yaşanan patlamanın etkisinin, İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan cilt kanseri vakalarıyla bağlantılı olabileceğine işaret edildi.

Artışın, özellikle 55 yaş üstü kişilerde belirgin olduğuna dikkat çekilen raporda, 1990'lardan bu yana vakaların yüzde 195 arttığının altı çizildi.

Öte yandan raporda, vakaların gelecek yıllarda tüm yaş gruplarında yaklaşık yüzde 50 artarak 2040'a kadar yılda 26 bin 500'e ulaşabileceği tahminine yer verildi.

Ancak araştırmacılar, bu artışa rağmen erken teşhis ve tedaviler sayesinde hastalıktan ölümlerin azaldığını belirtiyor.

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