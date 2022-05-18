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Dünya

İngiltere'de enflasyon rekoru! 40 yılın zirvesi

İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:38 - Güncelleme:
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9'a çıktı.

Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının ülkede gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

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