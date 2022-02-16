İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:34 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:34

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,4'ten yüzde 5,5' yükseldi.

Böylece ülkede geçen ay itibarıyla enflasyonda son 30 yılın en yüksek seviyesi kaydedilirken, enflasyonun gelir artışlarını geride bırakarak etkisini artırması dikkati çekti.

İngiltere'de şirketler salgının ardından artan iş gücü, enerji ve üretim maliyetlerini tüketicilerine yansıtmaya devam ederken, hane halkının alım gücü üzerindeki baskı da artıyor.

ONS verilerine göre ülkede bu yılın ocak ayı sonuna kadarki son 12 aylık dönemde elektrik faturaları yüzde 19, doğalgaz faturaları ise yüzde 28 arttı.

Ülkede yine aynı dönemde makarnanın fiyatı yüzde 15, margarinin fiyatı yüzde 37 yükseldi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Başekonomisti Grant Fitzner, "Giyim ürünleri ve ayakkabılarda fiyat artışları geçtiğimiz ay enflasyonu yükseltti. Geleneksel ocak ayı indirimleri yapılsa da mağazaların indirimleri 1990 yılından bu yana yapılan en düşük oranlı indirimlerdi." dedi.

Verilerin ardından değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Riski Sunak, hükümetin fiyat artışlarının hane halkı üzerinde yarattığı baskıyı anladıkları, bu nedenle de hane halkının enerji faturalarında yıllık 350 sterline kadar destek verileceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası, bu ay başında enflasyonu kontrol altına alabilmek için politika faizini yüzde 0,25'ten yüzde 0,5 seviyesine yükseltme kararı almıştı.

Uzmanlar, ocak ayındaki yüksek enflasyon verilerinin ardından bankanın gelecek aylarda yeni faiz artış kararları alması yönündeki beklentilerin arttığını belirtiyor.