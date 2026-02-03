İngiltere'de Epstein depremi: Mandelson için yargı süreci başladı

Epstein'le olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Eylül 2025'te 7 ay önce atandığı İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevinden alınan Mandelson, geçen hafta İşçi Partisinden istifa etmesinin ardından bugün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etti.

Lordlar Kamarası Başkanı Michael Frosyth, bugün yapılan parlamento oturumunda, "Foy Baronu" unvanıyla Lordlar Kamarası üyesi olan Mandelson'un yarından geçerli olmak üzere üyelikten çekildiği bilgisini paylaştı.

Mandelson'un büyükelçilikten sonra sahip olduğu son kamu görevinden de çekilmesinin ardından İngiltere Kabine Ofisi, 72 yaşındaki politikacı hakkındaki belgeleri Londra Metropolitan Polisine teslim etti.

Kabine Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı belgeler ışığında bir inceleme yapıldığı ve bunların arasında 2008 krizi sonrası ekonomik istikrarı sağlamak için yapılan resmi faaliyetlerle ilgili piyasa hassasiyetine yönelik belgelerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu bilgilere yalnızca resmi görevde bulunan kişilerin erişimi vardı. Bunların, mali fayda sağlama potansiyeli bulunan kişilere ulaşmasını engelleyecek sıkı kullanım koşulları vardı. Görünüşe göre bu güvenlik önlemleri ihlal edildi. Bu bilgiler ışığında Kabine Ofisi bu materyalleri polise sevk etti." ifadeleri kullanıldı.

MANDELSON'A BAKANLIK VEREN ESKİ BAŞBAKAN BROWN: "AFFEDİLEMEZ VE VATANSEVERLİKTEN UZAK"

İngiltere'de 2007-2010 yılları arasında kurduğu hükümetinde Mandelson'a çeşitli bakanlıklar veren eski Başbakan Gordon Brown da elindeki bazı bilgileri Londra Polisiyle paylaştığını açıkladı.

Brown, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Lord Mandelson'ın piyasa hassasiyeti taşıyan gizli hükümet bilgilerini Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein'e ifşa etmesiyle ilgili soruşturmaya dair bilgileri, Londra Metropolitan Polis Şefi Mark Rowley'e ilettim. Bu, tüm hükümet ve ülke, birçok insanın geçim kaynaklarını mahveden küresel finans krizini ele almaya çalışırken yapılan affedilemez ve vatanseverlikten uzak bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Bu konuda geçen yıl Kabine Ofisi ile bir görüşme yaptığını ve bu görüşme kayıtlarını da polise ilettiğini vurgulayan Brown, "Konu artık polisin elinde." dedi.

Kabine Ofisi'nin ve Brown'un elindeki belgeleri teslim etmesinin ardından Londra Metropolitan Polisi, Mandelson'la ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Londra Metropolitan Polisi Özel Uzmanlık Suçları Birimi yetkilisi Ella Marriott, yaptığı yazılı açıklamada ABD'de yayımlanan belgelerin ardından çok sayıda "Kamu görevinde usulsüzlük" ihbarı aldıklarını kaydetti.

Marriott, "Londra Metropolitan Polisi, 72 yaşındaki eski bir bakan hakkında kamu görevinde usulsüzlük soruşturması başlattı. Soruşturmanın parçası olarak bize sunulan tüm bilgileri değerlendirmeye devam edecek ve şu anda bu konuda daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

EPSTEIN'DEN 75 BİN DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, Mandelson'un reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.