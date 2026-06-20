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Dünya

İngiltere'de facia gibi kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında Londra yönünde giden iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 33'ü ağır olmak üzere 89 kişi yaralandı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
İngiltere'de facia gibi kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Doğu İngiltere Ambulans Hizmetlerinden, Londra'nın kuzeyindeki Bedford kentinin 4 kilometre güneyinde yaşanan kazayla ilgili yapılan açıklamada, tren kazasında 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 11'inin durumunun "çok ağır", 22'sinin "ağır" olduğu belirtilen açıklamada 56 yaralının ise olay yerinde tedavi edildiği, bazılarının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İngiltere'de demir yollarında görev yapan Britanya Ulaşım Polisi (BTP) kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. BTP, kazaya karışan iki trenin de East Midlands Railway şirketine ait olduğunu bildirdi.

Bedford İtfaiye Teşkilatı, dün yerel saatle 17.15 (TSİ 19.15) sıralarında Corby-Londra seferini yapan trenin Nottingham-Londra seferini yapan trene Bedford'un yaklaşık 4 kilometre güneyinde arkadan çarptığını duyurmuştu.

Kaza nedeniyle bazı tren şirketleri seferlerini iptal etmiş, yolculara alternatif güzergahlar kullanma, yola çıkmamışlarsa tren garlarına gitmeme tavsiye edilmişti.

Olayın ardından yolda kalan trenlerdeki yolculara ise çevrede yaşayanlar su ve yiyecek taşıyarak destek vermişti.

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