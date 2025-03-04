İngiltere'de Filistin'e destek hazımsızlığı! Fayed ve Kapos ifadeye çağırıldı

Abdalla, X hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Ocak'taki Filistin'e destek eylemine katılan Holokost mağduru Kapos'un da aralarında bulunduğu bir grup protestocuyla birlikte ifadeye çağrıldığını kaydetti.

Londra Metropolitan Polisinden kendisini ifadeye çağıran bir mektup aldığını belirten Abdalla, "Bu ülkede protesto özgürlüğü saldırı altında. Hepimizin protesto özgürlüğünü savunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Abdalla, Filistinlilere karşı etnik temizliğe rağmen sesini yükseltenlerin sansüre uğradığını vurgulayarak "Bunlar bir işe yaramayacak. Kışkırtılmalar karşısında sessiz kalma dönemi sona erdi. 'No Other Land'in Oscar kazanması karşısında şunu gördük, adaletin ve insanlığın yanında olanların gücü artıyor." değerlendirmesini yaptı.

Polisin çok sayıda gözaltı yaptığı, 18 Ocak'taki izinsiz eylemi organize eden Filistin Dayanışma Kampanyasından (PSC) yapılan açıklamada, "Savaşı Durdur Koalisyonu" yöneticileri Linsey German, Alex Kenny, Andrew Murray, "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası" Genel Sekreteri Sophie Bolt ve "Aksa'nın Dostları" Başkanı İsmail Patel'in de Abdalla ve Kapos gibi ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Açıklamada Savaşı Durdur Koalisyonu yöneticisi Chris Nineham'ın 18 Ocak'ta gözaltına alındığı, PSC Başkanı Ben Jamal, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve milletvekili John McDonnell'ın ise eylemden hemen sonra ifadeye çağırıldığı hatırlatıldı.

Bu adımların "Soykırımcı İsrail destekçisi siyasilerin baskısıyla" atıldığı vurgulanan açıklamada, Kapos'un ifadeye çağrılma gerekçesine de yer verildi.

Buna göre Kapos'un, elinde bir demet çiçek taşıdığı için ifadeye çağrıldığı iddia edildi.

Londra Polisi ise yaptığı açıklamada, Kamu Düzeni Yasası'nı ihlal gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında toplam 8 kişinin ifadeye çağrıldığını bildirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 18 Ocak'ta yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün güzergahı ve tarihi, aylar öncesinden duyurulmuştu. Ancak polis, eyleme günler kala son 1 yılda 2 kere yürüyüş düzenlenen güzergahta bir sinagog bulunduğu gerekçesiyle eyleme izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Eylemi organize eden gruplar ise güzergahta bir sinagog bulunmadığını belirterek geçmişte olduğu gibi aynı rotada eylem yapacaklarını açıklamış ancak girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Bunun üzerine Başbakanlık önünde toplanan eylemciler daha önce açıklanan güzergahı tersten yürüyerek BBC önüne gitmeye çalışmıştı.

Yürüyüşü engelleyen polis, 70'in üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.