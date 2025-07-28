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Dünya

İngiltere'de Gazze hareketliliği: Kabine kriz masasına oturuyor

Gazze'deki kriz İngiltere kabinesini hareketlendirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, yaz tatilinde olan kabinesini Gazze'deki durumu ele almak üzere bu hafta acil toplantıya çağıracağı belirtildi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
İngiltere'de Gazze hareketliliği: Kabine kriz masasına oturuyor
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan kaynaklar, Starmer'ın bu hafta kabine toplantısı düzenleyeceğini ve 1 Eylül'e kadar yaz tatilinde olan bakanların Gazze'deki krizi görüşmek üzere bir araya geleceğini aktardı.

Başbakanlık kaynakları, Starmer'ın, Filistin devletini tanıması yönünde artan baskıların ardından kabinesiyle Gazze'deki durumu görüşeceğini kaydetti.

Kaynaklar, İngiliz hükümetinin ilerleyen günlerde Orta Doğu'daki durumun çözümüne yardımcı olmak için atacağı adımları belirleyeceğini de ifade etti.

Başbakan Starmer'ın bugün İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze'deki durumu gündeme getirmesi öngörülüyor.

- Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde, başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.

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