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Dünya

İngiltere'de Gazze için ''acil'' çağrısı: Derhal hızlandırılmalı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de derinleşen insanlık krizine dikkat çekerek, yardımların karadan engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Lammy, 'Saatler içinde yardım hızlanmalı, ateşkese ve kalıcı çözüme ihtiyaç var' dedi.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 17:41 - Güncelleme:
İngiltere'de Gazze için ''acil'' çağrısı: Derhal hızlandırılmalı
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Bakan Lammy, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, bölgedeki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından duyurduğu "insani ara"ya değindi.

Söz konusu duyurunun, elzem olmakla birlikte "gecikmiş adım" olduğunu vurgulayan Lammy, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki saatler ve günlerde yardıma erişimin acilen hızlandırılması gerekiyor. Bu duyuru tek başına Gazze'de çaresizce acı çekenlerin ihtiyaçlarını hafifletemez. Savaşı sona erdirecek ateşkese, esirlerin serbest bırakılmasına ve yardımların Gazze'ye karadan engelsiz şekilde girmesine ihtiyacımız var. Her ne kadar hava yoluyla yapılacak yardımlar yaşanan acıların en kötüsünü hafifletmeye yardımcı olacak olsa da Gazze'ye yardım ulaştırmanın tek uygulanabilir ve sürdürülebilir yolu kara yoludur. Bu tedbirler tam olarak uygulanmalı ve yardımın önündeki diğer engeller kaldırılmalı."

Bakan Lammy, İngiltere'nin arabulucu olarak Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarını desteklediğini belirterek, tüm taraflara kalıcı barış ve güvenliğe giden yolda görüşmelere yeniden başlamaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi'ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle ortaya çıkan insanlık krizi nedeniyle Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

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