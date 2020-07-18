star.com.tr 18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:39 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:41

İngiltere'de 'düğün günü' olarak adlandırılan, erkek ve kraliçe karıncaların eş aramak için yuvalarından ayrılma dönemi, meteoroloji takibine adeta yağmur bulutu gibi takıldı.



Ülkenin Meteoroloji Dairesi'nin paylaştığı görüntülerde, uçan karınca bulutunun kapladığı alanlar görülüyor.

İngiltere'deki kasaba ve şehirlerde görülen uçan karıncalarla ilgili açıklama yapan kurum, 'Yaz aylarında karıncalar genellikle sıcak, nemli ve rüzgarsız günlerde kitlesel bir şekilde gökyüzüne çıkabilir.' ifadelerine yer verildi.

Britanyalılar ise, sosyal medyadan 'artık maske takmak içi yeni bir nedenimiz var' şeklindeki paylaşımlarla, şikayetçi oldu.

Hindistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesi, nisan ayının son haftasından bu yana, mahsul yiyen çekirge sürülerinden kötü şekilde etkileniyor. Bir kilometrekare alanda yaklaşık 40 milyona kadar çekirge bulunuyor ve bazen günde 400 kilometre hızla ilerliyorlar.

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