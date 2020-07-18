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Dünya

İngiltere'de uçan karıncılar gökyüzünü kapladı

Afrika ve Güney Asya'nın birçok ülkesini çekirge istiladevam ederken, İngiltere'de gökleri karıncalar kapladı. Meteoroloji Dairesi 17 Temmuz Cuma günü, Londra ve Doğu Sussex üzerinde yağmur bulutu gibi görünen uçan karıncıları görüntüledi.

star.com.tr18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:39 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:41
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İngiltere'de 'düğün günü' olarak adlandırılan, erkek ve kraliçe karıncaların eş aramak için yuvalarından ayrılma dönemi, meteoroloji takibine adeta yağmur bulutu gibi takıldı.

Ülkenin Meteoroloji Dairesi'nin paylaştığı görüntülerde, uçan karınca bulutunun kapladığı alanlar görülüyor.

İngiltere'deki kasaba ve şehirlerde görülen uçan karıncalarla ilgili açıklama yapan kurum, 'Yaz aylarında karıncalar genellikle sıcak, nemli ve rüzgarsız günlerde kitlesel bir şekilde gökyüzüne çıkabilir.' ifadelerine yer verildi.

Britanyalılar ise, sosyal medyadan 'artık maske takmak içi yeni bir nedenimiz var' şeklindeki paylaşımlarla, şikayetçi oldu.

Hindistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesi, nisan ayının son haftasından bu yana, mahsul yiyen çekirge sürülerinden kötü şekilde etkileniyor. Bir kilometrekare alanda yaklaşık 40 milyona kadar çekirge bulunuyor ve bazen günde 400 kilometre hızla ilerliyorlar.

star.com.tr

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