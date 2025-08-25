İSTANBUL 28°C / 19°C
  • İngiltere'de helikopter tarlaya düştü: 3 can kaybı
Dünya

İngiltere'de helikopter tarlaya düştü: 3 can kaybı

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda bir helikopterin tarlaya düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 21:32
İngiltere'de helikopter tarlaya düştü: 3 can kaybı
Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Shanklin Yolu üzerinde meydana gelen kazanın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekiplerinin yerel saatle 09.24'te bölgeye çağrıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, polisin, bölgede çok sayıda acil servis aracının bulunduğunu belirterek, yolu trafiğe kapattığı ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istediği kaydedildi.

Bölgedeki Hava Ambulans Servisinden yapılan açıklamada da bir doktor ve uzman sağlık görevlisinden oluşan yoğun bakım ekibinin acil servis çalışanlarıyla olaya müdahale ettiği aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Wight Adası'nda meydana gelen kazanın görgü tanıklarından Leigh Goldsmith, helikopterin yere çakılmadan önce dönerek sarmal hareketler yaptığını ve ardından çalılıklara çarptığını gördüğünü aktardı.

Goldsmith, helikopterde 4 kişinin bulunduğunu düşündüğünü ve helikopterin hava yastıklarının açıldığını öne sürdü.

HELİKOPTERDEKİ 4 KİŞİDEN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğünden akşam saatlerinde yapılan açıklamanın ardından kazanın bilançosu da belli oldu.

Helikopterdeki 4 kişiden üçünün hayatını kaybettiğini açıklayan bölge polisi, yaralı bir kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikeyi atlatmadığını bildirdi.

Kazazedelerin ailelerine bilgi verilmeden kimliklerin açıklanmayacağını da belirten polis, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından olayın sebeplerine ilişkin bilgilendirmenin yapılacağını da duyurdu.

