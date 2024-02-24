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Dünya

İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edilmek üzere denize atıldı

İngiltere'nin güneyindeki liman kenti Plymouth'ta bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba güvenli şekilde imha edilmek üzere denize taşındı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 02:11 - Güncelleme:
İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba imha edilmek üzere denize atıldı
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Devon ve Cornwall Polisi tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 1940'da Alman bombardıman uçaklarının hedefi haline gelen Plymouth şehrinde bir bahçede bulunan 500 kilogramlık bombanın, güvenli şekilde denize atıldığı bildirildi.

Açıklamada, ordunun görev aldığı operasyonun başarılı olduğu ve bombanın bölgeden uzaklaştırıldığı konusunda polisin bilgilendirdiği kaydedildi. Ayrıca, güvenlik kordonunun kaldırıldığı ve tahliye edilen sakinlere evlerine dönebileceklerinin söylendiği aktarıldı.

PATLAMAMIŞ BOMBA ŞEHRİN SOKAKLARINDA 2,3 KİLOMETRE BOYUNCA TAŞINDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, tahliye operasyonu öncesinde bölge sakinleri Keyham ve Devonport'un bazı bölgelerini terk etmeleri için acil durum uyarısı aldı.

On binden fazla bölge sakini tahliye edildiği esnada, bomba imha güzergahı etrafında 300 metre uzunluğunda kordon oluşturuldu.

Patlamamış bomba şehrin sokaklarında 2,3 kilometre boyunca taşınırken tren ve otobüs seferleri de durduruldu.

Bombayı imha etmek üzere yapılan operasyonun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'de barış zamanında yapılan en büyük tahliyelerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu patlamamış bombanın yarın kontrollü olarak imha edilmesi bekleniyor.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps da yaptığı açıklamada, son derece karmaşık olan bu operasyona katılanları gösterdikleri cesaretten ötürü övdü ve tüm personele teşekkür etti.

  • Plymouth
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  • bomba imhası

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