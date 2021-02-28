İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı

DHA 28 Şubat 2021 Pazar 15:24 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 15:24

İngiltere'deki Exeter Ünivresitesi'nde yakınında boş bir arazi yakınındaki inşaat sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bombanın Kraliyet Donanması bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldığı ifade edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve Naziler tarafından savaşta kullanıldığına inanılan 1000 kiloluk Hermann bombası, Cuma sabahı Exeter Üniversitesi kampüsünün batısındaki özel bir arazide, bir şantiyede bulunmuştu.