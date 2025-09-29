İSTANBUL 18°C / 14°C
İngiltere'de iktidar partisinden Gazze'de soykırımı kabul etme çağrısı

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi üyeleri, parti yönetimi ve hükümeti Gazze'de soykırım yapıldığını kabul etmeye, İsrail'e yaptırım uygulamaya ve silah ambargosu kararı almaya çağırdı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 21:06 - Güncelleme:
İktidardaki İşçi Partisi üyeleri, partinin Liverpool kentinde yapılan sonbahar konferansında "Filistin Acil Durum Önergesi"ni oyladı.

Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Önergede, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna ulaşmasına işaret edildi.

Hükümeti ve parti yönetiminin, BM komisyonu incelemesi doğrultusunda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını kabul etmeye çağrıldığı önergede, İsrail'e yaptırım uygulama ve silah ambargosu kararı alma çağrısında da bulunuldu.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı üretime de ticari ambargo konulmasının savunulduğu önerge, konferansta ellerin havaya kaldırılmasıyla oylandı.

Kabul edilen önergenin, parti yönetimi ve hükümet için bağlayıcılığı bulunmuyor ancak parti üyelerinin yönetime baskı aracı olarak görülüyor.

