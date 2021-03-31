İngiltere'de isyan: Hükümet ırkçılığı reddetti

Star.com.tr 31 Mart 2021 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:16

İngiltere hükümet tarafından yayınlanan raporda siyahilere yönelik sistemli ırkçılık olmadığını idiia etmesi tepkilere yol açtı.

Irkçılığa ilişkin hükümet tarafından yaptırılan raporda, İngiltere'nin kurumsal olarak ırkçı bir ülke olmadığı iddia edildi. Yayınlanan rapordaki bulguları "tam bir aklama" olarak nitelendiren aktivistler itiraz edeceklerini söylediler.

Herkesin beklediği raporu bugün yayınlayan Irk ve Etnik Eşitsizlikler Komisyonu, İngiltere'nin ırkçı bir ülke olmadığını hatta eğitim ve ekonomi gibi sektörlerde diğer beyaz çoğunluklu ülkeler için bir model olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Rapor bireysel olarak ırkçılığın bazı yerlerde sürdüğünü kabul etti ve bazı toplulukların tarihsel ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. İngiltere'de sistemtik ırkçılık olmadığı dile getirilen raporda sosyal hayat ve kamusal alanlardaki eşitsizlikleri küçümsedi.

Raporda, İngiltere hükümetinin etnik azınlıklara karşı kasıtlı olarak haksızlık yapılmadığı iddia edildi.

258 sayfalık raporda "Engeller ve eşitsizlikler var, çeşitlilik gösteriyor ve ironik bir şekilde bunların çok azı doğrudan ırkçılıkla ilgili, kanıtlar gösteriyor ki yapılan ırkçı saldırılarda coğrafya, aile etkisi, sosyo-ekonomik geçmiş, kültür ve din, önemli etkiye sahip." denildi.

Ancak muhalefet partileri ve ırkçı saldırı mağdurları raporun vardığı sonuçları reddetti.

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