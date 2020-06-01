İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8228
  • EURO
    7,5905
  • ALTIN
    380.99
  • BIST100
    106888
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Dünya

İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor'da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi. Elizabeth, ilk kez renkli bir başörtüyle at üzerinde görüntülendi.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:23
ABONE OL

Kürsel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 19 Mart'tan itibaren İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez görüntülendi. ;Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olna 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi’nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi. 98 yaşındaki Edinburgh Dükü olan kocası Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren kraliçenin son resmi, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.