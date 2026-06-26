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Dünya

İngiltere'de ''kırmızı alarm'' sonrası felaket! Alevler göğe yükseldi

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde, günler süren aşırı sıcakların etkisiyle ormanlık ve fundalık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yaklaşık 200 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle Woodhead Pass yolu trafiğe kapatılırken, yetkililer bölge halkına pencerelerini kapalı tutmaları ve bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

AA26 Haziran 2026 Cuma 14:48 - Güncelleme:
İngiltere'de ''kırmızı alarm'' sonrası felaket! Alevler göğe yükseldi
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Derbyshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, çarşamba günü yerel saatle 22.11'de, Woodhead Yolu üzerindeki Tintwistle Moor bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yangının yaklaşık 200 hektarlık ormanlık ve fundalık alanı etkilediği belirtildi.

- VATANDAŞLARA BÖLGEDEN UZAK DURMALARI ÇAĞRISI YAPILDI

Derbyshire bölgesinde çıkan yangın nedeniyle A628 Woodhead Pass yolunun A57 ve A616 arasındaki bölümünün iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı açıklanmıştı.

Yetkililer, dumanı gören veya kokusunu alanların pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, vatandaşların ise bölgeden uzak durmalarını istemişti.

Yangın, Derbyshire genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı sıcak hava dalgası sırasında meydana gelmişti.

- "KIRMIZI ALARM" VERİLMİŞTİ

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

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