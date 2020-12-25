Ağırlıkları tam 80 ton... İngiltere'de kıyıya vuran balinalar kurtarılamadı

DHA 25 Aralık 2020 Cuma 16:49 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 17:35

İngiltere’nin Doğu Yorkshire sahiline yaralı halde vuran ve nesli tükenmekte olan 10 İspermeçet balinası bölgede paniğe neden oldu. Halk arasında ‘sperm’ balinası olarak bilinen 10 İspermeçet balığını farkeden kent sakinleri durumu, İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma (BDMLR) birimine bildirdi. Bir çok kişi görgükleri dev balinalar karşısında şaşkın olduklarını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde olan İspermeçet türü dev balinalara tedavileri için müdahalede bulundu.

UZUNLUĞU 20'ŞER METRE, AĞIRLIKLARI 80 TON

İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Birimi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 20'şer metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki balinaların, Tunstall yakınlarında mahsur kaldığını ve yaralı vaziyette ola 10 balinadan sonuncusunun da öldüğü açıkladı.Yetkililer, balinaları kurtarma şartlarının zor olduğunu belirterek tedavi için güvenli ve etkili yöntemler olmadığını kaydetti. Balinaların normalde derin sularda yaşadıkları ve yiyecek aramak için sığ sahillere geldiği belirtildi.

İSPERMEÇET BALİNASI ÖZELLİKLERİ

Sırtı koyu gri, mavimsi siyaha kadar değişir, karın kısmı beyazımsıdır.Beyni yaşayan memeliler arasındaki en büyük beyindir, sırt yüzgeci yerini belirsiz bir tümseğe bırakmıştır. Kuyruk yüzgeci geniştir (4.6 m.'ye kadar) ve dalarken suya vurulur. İspermeçet balinası dişli balinaların en büyüğüdür: 20 m'ye kadar olan boyu ve 80 tona kadar olan ağırlığıyla gerçek balinagiller (Balaenidae) ve çatalkuyruklu balinagillerin (Balaenopteridae) üyeleriyle büyüklük bakımından yarışır.