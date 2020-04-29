İngiltere'de korkutan araştırma: Kovid-19'dan değil ama 18 bin kişi ölebilir

star.com.tr 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:53

University College London (UCL) ve Kanser Sağlık Veri Araştırma Merkezi (DATA-CAN) tarafından yapılan ortak araştırmalar sonucu, kanser teşhisi ve tedavisindeki gecikmeler, İngiltere'deki binlerce insanın hayatta kalma şansını elinden alabilir.



Bilim insanları, çalışmalar sonuncunda, 3.5 milyondan fazla hastanın verilerini analiz ettiler ve Covid-19 salgınında teşhis edilen kanser hastalarından 6.270'inin ölümcül vaka olduğunu, bir yıl içinde 17.900 kişinin kanserden ölebileceğini iddia ettiler.

Ülkede erken kanser teşhisi sonrası yönlendirmede düşüşün yüzde 76'ya ulaştığı, kemoterapi katılımının da yüzde 60 oranında düştüğünü belirtiliyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve UCL Sağlık Bilişim Enstitüsü Müdürü Profesör Harry Hemingway, 'Burada, tanı ve tedavi protokollerinde hızlı değişiklikler ve salgına karşı alınan önlemler, tıbbi yardım aramadaki insanların davranışlarındaki değişikliklere neden oluyor. Covid-19 pandemisi, Covid-19'a bağlı ölümlerinin yanı sıra, ekonomik etkileri gibi birçok faktörle ölümlere neden olabiliyor.' dedi.

İnsanların bazı endişe verici belirtileri olsa bile, koronavirüse yakalanma korkusuyla hastane ya da sağlık görevlileriyle temas kurmak istememesi de durumun daha da kötüleşmesinde rol oynuyor.

Yakın zamanda yapılan bir ankette bu durum gözler önüne serilmişti. Ankete göre, bir hafta boyunca vücutta oluşan ve kaybolmayan dev bir yumru olsa bile, insanların yüzde 10'u sağlık görevlileri ile irtibata geçmeyecek.

Ankete katılanların üçte biri, salgın sırasında yardım istemekten endişe duyuyordu. Bilim adamlarına göre, bu gerçek, özellikle kanser hastaları arasında öngörülen mortalite oranını da etkileyebilir.

Öte yandan Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Kanser Klinik Direktörü Profesör Peter Johnson, hastaları sağlık görevlilerine başvurmaya çağırdı ve İngiltere'deki 19 alanda gerekli tedaviyi sağlayan ve Covid-19'la ilgisi olmayan içermeyen kanser merkezlerini işaret etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, Birleşik Krallık'ta teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 162.350'ye ulaştı. Ülke çapında Covid-19'dan 21.700'den fazla insan öldü.