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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri arttı

İngiltere'de açıklanan resmi rakamlara göre Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 678 kişi öldü.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 21:37 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:37
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 678 artarak 115 bin 529'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 494 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 998 bin 655'e çıktı.

Son 24 saatte 678 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 115 bin 529'a yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 13 milyon 509 bin 108'e ulaştı, bunlardan 524 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 25 bin 621 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 132'si yoğun bakımda bulunuyor.

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