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Dünya

İngiltere'de Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:03 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:03
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Binlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri protesto etmek için Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Öğle saatlerinde başlayan gösteride "hükümetin yalanlarına son vermesi" ve "tüm özgürlüklerin yeniden sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Koronavirüsün bir "aldatmaca" olduğunu savunan ve "Zorunlu aşıya hayır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, sık sık "Özgürlük" sloganları attı.

Daha sonra Başbakanlık Binası 10 Numara'ya yürüyen göstericiler, hükümetin aldığı önlemlerle özgürlükleri kısıtlamak istediğini öne sürdü.

AA muhabirine konuşan bir gösterici, hükümetin halka aşı yapmak için kendilerine yalan söylediğini savunarak, yeni bir olası karantinaya karşı olduğunu ve yalanlara artık inanmadıklarını ifade etti.

Öte yandan, göstericiler, görevleri gereği maske takmak zorunda olan polis ve gazetecilerden maskelerini çıkarmalarını istedi.

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