İngiltere'de Kovid-19 vakası artıyor

AA 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:38 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:38

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 42 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 41 bin 971'e ulaştı.

Dün tespit edilen 6 bin 874 vakayla, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük artış kaydedilmişti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 1727 kişinin hastanede tedavisi sürerken, bunlardan 262'si yoğun bakımda yatıyor.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.



İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.



Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.



Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.



Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini masada tutuyor.



Başbakan Boris Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.





