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Dünya

İngiltere'de kriz derinleşiyor! İstifa sayısı 38'e yükseldi

İngiltere'de Johnson hükümetinden gelen istifalar gündeme bomba gibi düştü. Sağlık ve Maliye bakanlarının istifalarının ardından bazı bakan yardımcıları da görevlerinden ayrıldı. Toplam istifa sayısı 38'e yükseldi. Konu hakkında açıklama yapan Başbakan Johnson ise pes etmeyeceğini açıkladı.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 21:53 - Güncelleme:
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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson kabinesinde kriz yaşanıyor. Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye bakanı Rishi Sunak başı çekti. Bakan, bakan yardımcılarının ve hükümet adına parlamentoda danışmanlık görevi yürüten milletvekillerinin istifaları art arda geldi.

İstifa dilekçesini verenler, güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'na Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Steve Barclay; Maliye Bakanlığı'na da Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi getirildi.

"HÜKÜMET KRİZ ANINDA BIRAKIP GİTMEMELİ"

İstifalar gelmeye devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda soruları yanıtladı.

Johnson, "hükümet kriz anında bırakıp gitmemeli" ifadesini kullandı.

Hükümetin görevine devam etmesi imkansız hale gelirse, o zaman istifa edeceğini söyleyen Johnson, pes etmeyeceğini vurguladı ve "Bir planımız var ve onu yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Parlamentoda Komite'nin sorularını da yanıtlayan Johnson burada da görevi bırakmayacağını söyledi ve "Bu ülkenin en son ihtiyaç duyduğu şey, seçimdir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanında Başbakan Boris Johnson karşıtı protesto düzenlendi. Protestocular Johnson'u istifaya çağırdı.

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