28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7136
  • 6,3698
  • 261.512
  • 103613
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de Maliye Bakanlığına bir Müslüman getirildi

İngiltere’de Boris Johnson’ın Başbakanlık koltuğuna oturmasının arından 8 bakan istifa ederken, 6 bakan da görevinden alındı. Yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına ise bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boris Johnson'ın Başbakanlığa gelmesiyle Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington kabinedeki görevlerinden istifa etti.
 
Beceri ve Uygulamalı Eğitimden Sorumlu Anne Frances Milton ile İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da önceden kabinedeki görevlerinden daha önce ayrılmıştı.
 
Son istifalarla birlikte kabinede görevinden istifa eden bakan sayısı sekize yükseldi.
 
6 BAKAN GÖREVDEN ALINDI
 
Johnson Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Eğitim Bakanı Damian Hinds, Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Devlet Bakanı Karen Bradley ve İskoçya’dan Sorumlu Devlet Bakanı David Mundell ile Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Lideri Mel Stride da görevden alındı.
 
MALİYE BAKANLIĞINA BİR MÜSLÜMAN GETİRİLDİ
 
Yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına ise bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.
 
Yeni Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinde Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak Javid, atamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maliye Bakanı olarak görevlendirildiğim için derin onur duyuyorum.
 
Maliye Bakanlığı (ekibi) ile çalışarak AB’den ayrılmak için hazırlanmak, ülkemizi birleştirmek, gelecekteki inanılmaz fırsatları harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erbil teröristinin iadesi istenecek

Erbil teröristinin iadesi istenecek

'FaceApp'la dolandırdı: Ne yapayım inanmasalardı!

'FaceApp'la dolandırdı: Ne yapayım inanmasalardı!

Falcao'da karar anı

Falcao'da karar anı

Başkan Erdoğan'dan kritik atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'dan kritik atamalar... Resmi Gazete'de yayımlandı

PKK propagandası yapılan belgesele destek çıktı

PKK propagandası yapılan belgesele destek çıktı

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Rum kesimini kızdıracak çalışmalar hız kazanıyor

Kol saati, bozuk para... Midesinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kol saati, bozuk para... Midesinden çıkanlara kimse inanamadı!
 

POPÜLER HABERLER

Hakan Atilla´yı taşıyan uçak Türkiye´ye indi

Hakan Atilla´yı taşıyan uçak Türkiye´ye indi

Dünyanın en değerli kulüpleri

Dünyanın en değerli kulüpleri

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA