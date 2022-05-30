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Dünya

İngiltere'de maymun çiçeği vakası artıyor

İngiltere'de 7 Mayıs'tan bu yana teyit edilen maymun çiçeği vaka sayısının 179'a ulaştığı bildirildi.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının açıklamasında, yeni 71 maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam vaka sayısının 179'a çıktığı ifade edildi.

Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulandı.

İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat etmeleri istendi.

- Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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