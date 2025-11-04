İngiltere'de muhasebe hatası! Savunma Bakanlığından milyarlarca sterlinlik açıklanamayan harcama tespit edildi

NAO'nun yayımladığı rapora göre, Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer caydırıcılık programında görevli Nükleer Silahlar Kurumunun (AWE) yürüttüğü bazı büyük sermaye projelerine ait muhasebe kayıtlarını denetçilere sunmadı. Bu projelerin toplam değeri 6,13 milyar sterlin olup, bunun 1,5 milyar sterlini uzun süredir denetlenemeyen eski projelere ait bulunuyor.

Ulusal Denetim Ofisi, söz konusu eski projelerin değerinin yıllardır değiştirilmediğini, bakanlığın bu rakamların doğruluğuna ilişkin herhangi bir kanıt veya güvence sağlayamadığını bildirdi. Denetçiler ayrıca, 6,13 milyar sterlinlik bu varlık içinde yer alan bazı kalemlerin muhasebe standartlarına göre aktif olarak gösterilmeye devam edilemeyeceğini belirledi.

NAO, bu nedenlerle denetim yetki alanını sınırladığını ve Genel Denetçi Gareth Davies'in, Savunma Bakanlığının 2024–2025 finansal tabloları için "kapsamı sınırlı ve şartlı denetim görüşü" verdiğini açıkladı. Ayrıca, 2023–2024 mali yılı hesaplarında 2,56 milyar sterlinlik bir eksiklik bulunduğunu ortaya koydu.

Savunma Bakanlığının bu programlar kapsamında gelecekteki yükümlülükleri için gerekli karşılıkları ayırmadığını belirten İngiliz denetim kurumu, yalnızca gerçekleşen harcamaların kayıtlara geçtiğini aktardı.

NAO, bu durumun denetim sürecini engellediğini, 2023–2024 hesaplarında maddi öneme sahip bir eksikliğe yol açtığını ve bu nedenle söz konusu hesapların yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Denetim Ofisinin raporunda, "Savunma Bakanlığı bu harcamalar için İngiltere Parlamentosu'ndan uygun bir yetkilendirme alamadı. Bu durum, harcamaların geçerliliğine ilişkin şartlı görüş verilmesine neden oldu." ifadesine yer verildi.