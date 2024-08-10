İngiltere'de Müslümanları hedef gösteren provokatör yakalandı

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Katilin Müslüman olduğu yalanının sosyal medyadan yayılmasıyla aşırı sağ gruplar sokakları karıştırmış, binlerce kişi göçmenleri hedef almıştı. İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirterek, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir" dedi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



İngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu. Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım" dedi. Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden Spofforth, "Bu paylaşımı yaptım. Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti" diyerek üzgün olduğunu belirtti.

SALDIRGAN HIRİSTİYAN



Kapattığı X hesabında binlerce takipçisi olduğu kaydedilen Spofforth'ın bir giyim firmasının genel müdürü olduğu öğrenildi. Spofforth yaptığı paylaşımda saldırganın göçmen teknesiyle İngiltere'ye gelen Ali Al-Shakati olduğunu yazdı. Ancak saldırganın Ruanda asıllı ve İngiltere doğumlu Axel Rudakubana olduğu ortaya çıkmıştı. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yaşanan aşırı sağcı sokak olayları sonucunda 483 kişi gözaltına alındı, bunlardan 149'u hakim karşısına çıktı. 13 kişi 11 ay ila 3 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

'PAYLAŞIMLARIN SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ'

İngiltere Hükümeti sosyal medya paylaşımlarına karşı uyardı. "Paylaşım yapmadan önce düşünün" şeklinde yapılan uyarıda, "Şiddete veya nefrete teşvik eden içerikler sadece zararlı değil, aynı zamanda yasa dışı da olabilir. Yakınlarınıza sorumlu bir şekilde paylaşmalarını veya sonuçlarına katlanmalarını hatırlatın" çağrısında bulundu.

"İNGİLTERE AİLEM İÇİN GÜVENLİ BİR ÜLKE DEĞİL"

İskoçya'nın eski Başbakanı Hamza Yusuf, geçen hafta İngiltere'yi etkisi altına Müslümanlara yönelik sokak eylemlerine tepki gösterdi. Aşırı sağın eylemlerini korkunç olarak niteleyen Yusuf, "Hayatım boyunca insanların camilere tuğla attığı, en iğrenç İslamofobik sloganları haykırdığı ve sığınmacılar ile göçmenlerin yaşadığı otelleri ateşe verdiği bir ülkede yaşayacağımızı asla hayal etmezdim" dedi.

SEBEBİ POLİTİKACILAR

Yusuf, "Bu, Birleşik Krallık'ta yaşadığım süre boyunca tanık olduğum en aşağılık şiddet düzeyi. Bunun sebebi, politikacıların İslamofobik açıklamaları ve aşırı sağın dilini benimsemeleridir. Kendim ve ailem için Birleşik Krallık'ın güvenli bir ülke olmadığını düşünüyorum" dedi.