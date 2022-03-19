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Dünya

İngiltere'de petrol fiyatları rekor tazeledi

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74'e yükselerek rekor tazeledi.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 22:59 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 22:59
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İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte benzin ve dizel fiyatı geçen ay ulaştığı rakamın üstüne çıkarak rekor tazeledi. İngiltere'nin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterlin olurken, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74 sterline yükseldi. Geçtiğimiz ay yapılan zamla 55 litrelik bir araç 81,41 sterline akaryakıt alırken yeni zamlarla birlikte bu rakam 90 sterline yaklaştı.

İngiliz Otomobil Kulübü (RAC) sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olduğunu açıklamış, enflasyon oranlarının da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 7 barajını aşacağını dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl yaşanan araç kullanan şoför eksikliğinden kaynaklı olarak akaryakıtta bazı aksaklıklar meydana gelirken, Londra da bulunan bazı akaryakıt istasyonlarında pompa istasyonlarının tamamının açılmadığı görülmüştü.

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