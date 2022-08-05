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Dünya

İngiltere'de ''polis şiddeti'' raporu: Orantısız güç kullanımında en çok siyahiler hedef oldu

İngiltere'de polisin giderek askeri kimliğe büründüğü ortaya çıktı. İki sivil toplum kuruluşunun hazırladığı raporda, polise aşırı güç kullanma yetkisinin tanındığı, bundan da en fazla siyahilerin mağdur edildiği belirtildi.

TRT Haber5 Ağustos 2022 Cuma 09:50 - Güncelleme:
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İngiltere, polisin aşırı güç kullanma yetkisini tartışıyor.

"Silah Ticaretine Karşı Kampanya" ile "Polis İzleme Ağı" adlı iki sivil toplum kuruluşu İngiliz polisinin uygulamalarıyla ilgili bir rapor yayınladı.

Rapora göre, İngiltere'de polis giderek askeri kimliğe bürünüyor. Bunun sonucunda halka karşı sert yöntemlere başvuruyor.

'YÜKSEK TEKNOLOJİ IRKÇI UYGULAMALARI GÜÇLENDİRDİ'

Terörle mücadele birimleri ve göçmenlerle mücadelede görev alan sınır polisi de askeri yönergeleri takip ediyor.

Ayrıca Emniyet teşkilatında telefondan veri sağlama, mobil parmak izi tarayıcıları ve yüz tanıma gibi yüksek teknolojili gözetim araçlarının kullanımında artış kaydedildi. Bu yeni teknolojilerin ise ırkçı, cinsiyetçi ve sınıfçı polis uygulamalarını güçlendirdiği savunuldu.

'İNGİLİZ POLİSİNİN ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINDA EN ÇOK SİYAHİLER HEDEF OLDU'

Bu uygulamaların yanı sıra protesto hakkının da önemli ölçüde engellendiği vurgulandı.

Raporda, polisin orantısız güç kullanımına en fazla siyahi eylemcilerin maruz kaldığına da dikkat çekildi.

Raporda, polis uygulamaları ve prosedürlerinin daha fazla denetlenmesi çağrısında bulunuldu.

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