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Dünya

İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 7,68 milyon oldu.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor
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İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) yaptığı açıklamaya göre, haziran sonunda 7,57 milyon kişi rutin hastane tedavisine başlamak için beklerken, temmuz sonunda bu sayı 7,68 milyona yükseldi.

Bekleme listelerinde bir ayda 100 binden fazla artış görüldü. Böylelikle tedavi için bekleyenlerin sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı "Ağustos 2007'den bu yana görülen en yüksek rakam" olarak kayda geçti.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, bu kış için NHS'ye 200 milyon sterlin ek fon sağlanacağı duyurulmuştu.

- Başbakan Sunak, bekleme listelerinden grevleri sorumlu tuttu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ağustosta yaptığı açıklamada, hükümetin, bekleme listelerinin azaltılmasına yönelik hedefini yakalayamayacağını belirterek, kaydedilen ilerlemenin sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle sekteye uğradığını öne sürmüştü.

Sunak, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından grevleri ve Kovid-19 salgınını sorumlu tutmuştu.

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı geçen yıl 7 milyona ulaşmıştı.

  • sağlık bekleyenler
  • Londra hastaneleri
  • tıbbi tedavi bekleme süresi

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