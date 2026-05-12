İngiltere'de seçim hezimeti sonrası kriz büyüyor! Starmer'dan istifa çağrılarına net cevap

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin son yerel seçimde hezimet yaşamasının ardından Başbakan Keir Starmer'a yönelik istifa çağrıları yapılıyor. 70'ten fazla İşçi Partisi milletvekilinin tepkisini alan Starmer'ın dün yaptığı konuşmada, "istifa etmeyeceğini" açıklaması ortamı yatıştırmaya yetmedi. Bugün hükümetteki bir bakanın istifası ise İngiliz Başbakan üzerindeki baskının daha da artmasına neden oldu. Starmer hükümetinde İnanç ve Topluluklar Bakanı olarak görev yapan Miatta Fahnbulleh, istifasını sunduktan sonra Başbakan Starmer'a "düzenli bir geçiş süreci için takvim belirleme" çağrısında bulundu.

Keir Starmer, artan baskıların gölgesinde bugün kabine üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda görevde kalma niyetini bir kez daha ortaya koyan Starmer, "Ülke bizden yönetmeye devam etmemizi bekliyor. Benim yaptığım ve kabine olarak yapmamız gereken de budur. Son 48 saat, hükümet açısından istikrarsızlaştırıcı oldu ve bunun ülkemiz ve aileler için gerçek bir ekonomik maliyeti var" dedi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "İşçi Partisi liderliğine itiraz için resmi bir mekanizma mevcuttur ve böyle bir süreç başlatılmış değildir" ifadeleri kullanıldı.

İŞÇİ PARTİSİ, YEREL MECLİSLERDE BİN 200'DEN FAZLA SANDALYE KAYBETMİŞTİ

Kırılma noktası Peter Mandelson'ın Epstein ile bağları olmuştu

İşçi Partisi'nin destek kaybetmesinde en önemli nedenlerden biri, partinin kilit isimlerinden biri olan ve ABD Büyükelçisi olarak atanmış olan Peter Mandelson'ın ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlarının ortaya çıkması olmuştu. Skandalın ardından Başbakan Starmer, zorlu sorularla karşı karşıya kalmış ve partisi popülarite kaybına uğramıştı.

Bu kez içeriden vuruldu Starmer'ın koltuğu sallanıyor