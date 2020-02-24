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Dünya

İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri Tesco, siyahlar için yara bandı satmaya başladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi11:44 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:45

Tesco siyahın farklı tonlarındaki yara bandını, ABD'de geçen yıl siyahlar için yara bandı satıldığını yeni öğrenen bir kişinin attığı ve yarım milyondan fazla kişinin beğendiği duygusal bir Twitter mesajından ilham alarak geliştirdi.

Şirket, 741 şubesinde bugünden itibaren satışa sunulan yara bantları için "ırksal ve etnik kapsayıcılık için önemli bir adım" diye niteledi.

"GÖZYAŞLARIMI ZOR TUTUYORUM"

ABD'de "ırksal adalet" alanında çalışmalar yürüten Race Forward adlı örgütün başkan yardımcısı Dominique Apollon, geçen yıl deri rengiyle uyumlu yara bandını taktıktan sonraki duygularını bir dizi Twitter mesajıyla paylaşmış ve "Gözyaşlarımı zor tutuyorum" demişti.

45 yaşındaki Apollon "Güneşin etrafında 45 kez döndüm ama kendi ten rengimde bir yara bandına sahip olma duygusunu ilk kez yaşadım. Bir aidiyet duygusu hissettim. Bana değer verildiğini hissettim. Derimizin renginden hâlâ nefret edildiği, korkulduğu sayısız örneği hatırlattığı için çocukluğum ve deri rengi farklı olan milyonlarca çocuk için üzüldüm" demişti.

(BBC Türkçe)

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