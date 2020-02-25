İngiltere'de siyasi partiler ve polis, çocuk istismarını görmezden geldi

AA 25 Şubat 2020 Salı18:56 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 18:56

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismara İlişkin Bağımsız Soruşturma heyeti, 1960'lardan 1990'lı yılları kapsayan döneme ilişkin raporunu yayımladı.

173 sayfalık raporda, aralarında, 1970 ve 1980'lerde "çocuklara yönelik cinsel ilgileri konusunda eyleme geçtikleri bilinen veya bu yönde haklarında söylentiler bulunan" Peter Morrison ve Cyril Smith'in de olduğu bazı milletvekillerinin, polisler, savcılar ve siyasi partiler tarafından "çeşitli yollarla kovuşturmalardan korundukları" ifade edildi.

Kurumların "çocukların korunması yerine kendi itibarlarını veya siyasi çıkarlarını önceledikleri" kaydedilen raporda, eski Liberal Parti lideri Lord Steel'in, eski milletvekili Cyril Smith'in "şövalye" unvanı alması için öneride bulunduğuna vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca, eski başbakan Margaret Thatcher'ın 1980'lerde Peter Morrison'ın "küçük çocuklara eğilimi olduğuna" dair söylentileri bildiği de belirtildi.

Heyetin Başkanı Prof. Alexis Jay, konuya ilişkin açıklamasında, "Westminster (İngiltere merkezi yönetim) kurumları, görmezden gelmeden tacizcileri korumaya uzanan bir tutum takınarak çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla mücadelede başarısız oldu." dedi.

Öte yandan raporda, iddiaların aksine siyasetçiler arasında koordineli bir "pedofil şebekesi" olduğuna dair kanıta rastlanmadığı da ifade edildi.

Raporda adı geçen Peter Morrison, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın özel kalem müdürü olarak görev almıştı. 1995'te ölen Morrison ve 2010'da yaşamını yitiren Cyril Smith "Sir" unvanına sahipti.

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismara İlişkin Bağımsız Soruşturma heyeti ise 2014 yılında kurulmuştu.