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Dünya

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu ağırlaştı

İngiltere'de koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 352 bin 520'ye ulaştı.

IHA08 Eylül 2020 Salı 20:04 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 20:04
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İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 420 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 352 bin 520’ye ulaştı.

Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşırken, ikinci dalga endişesi de giderek büyüyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 420 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 352 bin 520’ye yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 30 kişinin de hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 41 bin 584’e ulaştığı aktarıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, "Özellikle gençler arasında pozitif vakaların sayısında endişe verici bir artış gördük ve bu sayılar virüsün hala bizimle birlikte olduğunu ve tehdit olmaya devam ettiğini hatırlatma işlevi görüyor" ifadelerini kullandı. Bakan Hancock buradaki tehlikenin gençlerin virüsü başkalarına ve daha geniş bir şekilde topluma yayması olduğunu belirterek, "Bu nedenle şu anda ölenlerin sayısı az olsa da bu vakalara karşı harekete geçmek önemli" diye konuştu.

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