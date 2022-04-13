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Dünya

İngiltere'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de enflasyonun yüzde 7'ye yükselmesiyle ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyonun görüldüğünü açıkladı.

IHA13 Nisan 2022 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:42
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İngiltere'de enflasyon oranın Mart ayında yüzde 7'ye yükselmesiyle ülkede 1992 tarihinden bu yana en yüksek enflasyon oranı kaydedildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre, son 30 yılın en yüksek enflasyonun yaşandığı İngiltere'de, artan enflasyona en fazla akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışın neden olduğu belirtildi. ONS, Şubat ve Mart ayları arasında ortalama benzin fiyatlarının litre başına 12.6 peni arttığını, dizel fiyatlarının ise 1 yıl önce litre başına 3.5 peni artışına kıyasla, bu yıl litre başına 18.8 peni arttığını duyurdu.

ONS ayrıca, ekmek, süt ve meyve gibi gıda ürünlerinde enflasyonun yüzde 5.9'a yükselmesiyle bu ürünlerde son 10 yılın en yüksek enflasyon artışına ulaşıldığını, ayçiçek yağı fiyatlarının ise Mart ayında yüzde 7.2 arttığını belirtti. Enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri gibi değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyonun ise geçen yıl kaydedilen yüzde 0.9'dan bu yıl yüzde 5.7'ye yükseldiği belirtildi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 6.2 olarak kaydedilen enflasyon oranının Mart ayında yüzde 6.7'ye yükselmesini beklerken, İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu ay yüzde 7'ye ulaşma yolunda olduğunu ve enflasyonun bu yılın sonuna kadar yüzde 10'a yakın bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyardı.

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