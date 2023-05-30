İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3957
  • EURO
    21,9828
  • ALTIN
    1284.74
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de süpermarketlerin karlılıkları markaja alındı
Dünya

İngiltere'de süpermarketlerin karlılıkları markaja alındı

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında süpermarketlerin karlarını markaja aldığını, ürün bazlı enflasyon alt endekslerini ve bunların girdi maliyetlerindeki eğilimlerle ilişkisini inceleyeceğini bildirdi.

30 Mayıs 2023 Salı 21:54 - Güncelleme:
İngiltere'de süpermarketlerin karlılıkları markaja alındı
ABONE OL

CMA Pazarlar ve Birleşmelerden Sorumlu İcra Direktörü David Stewart, hayat pahalılığı krizi büyürken marketlerde rekabet kurallarının nasıl çalıştığından emin olmak için uygulayacakları plana ilişkin süpermarketlere bir mektup gönderdi.

Buna göre, CMA, 15 Mayıs'ta başlattığı plan kapsamında perakende sektöründe rekabeti ihlal eden herhangi bir problemle karşılaşmadı. Ancak yüksek gıda fiyatlarının yarattığı endişeler nedeniyle tüketicilerin güvenli şekilde harcama yapabilmesini sağlamak ve gıda enflasyonunu önlemek amacıyla CMA, süpermarketlerin karlılıklarını yakın takibe aldığını açıkladı.

Rekabet otoritesi, ürün bazlı enflasyon alt endekslerini ve bunların girdi maliyetlerindeki eğilimlerle ilişkisini de inceleyeceğini bildirdi.

ÜRÜN VE BİRİM BAZLI MALİYETLERİ İÇEREN RAPOR AÇIKLANACAK

CMA, bugünden başlayarak süpermarketlerle iletişim halinde olacak ve haziran sonuna kadar incelemelerini tamamlayacak. Kurum temmuz sonunda tüketicilerin, fiyatlar konusunda bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak amacıyla ürün ve birim bazlı maliyetleri içeren bir rapor açıklayacak.

İngiltere'de gıda enflasyonu nisanda yüzde 19,1 ile son 45 yılın ikinci en yüksek seviyesini görmüştü. Gıda enflasyonu martta yüzde 19,2 ile rekor kırmıştı.

Geçen hafta, İngiliz Telegraph'ın haberinde, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın süpermarketlerden süt ve ekmek gibi temel gıda ürünlerine fiyat sınırlaması getirmesini isteyeceği ve bu konuda bir plan üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.