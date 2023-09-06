İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8208
  • EURO
    28,7475
  • ALTIN
    1653.23
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de terör suçlarından tutuklu yargılanan eski asker hapisten kaçtı
Dünya

İngiltere'de terör suçlarından tutuklu yargılanan eski asker hapisten kaçtı

Londra Metropolitan Polisi, İngiltere'de terör eylemlerini destekleme ve teröristlerle bilgi paylaşma suçlarından tutuklu yargılanan 21 yaşındaki eski asker Daniel Abed Khalife'nin hapisten kaçtığını duyurdu.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
İngiltere'de terör suçlarından tutuklu yargılanan eski asker hapisten kaçtı
ABONE OL

Polis yaptığı açıklamada, Khalife'nin, bu sabah 07.50 sıralarında Londra'daki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçtığını bildirdi.

Son olarak beyaz tişört, bot ve kare desenli pantolon giydiği belirtilen eski askerin hala Londra'da olduğunu tahmin eden polis, vatandaşlardan Khalife ile ilgili bilgileri polisle paylaşmasını istedi.

Khalife, 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmış ve tutuklu yargılanmak üzere HMP Wandsworth Hapishanesi'ne konmuştu. Bir sonraki duruşması 13 Kasım'da yapılacak Khalife, 3 farklı terör suçundan yargılanıyor.

Khalife, terör saldırısı yapacağı ya da azmettireceği tahmin edilen bir kişiye bilgi sağlamak, patlama veya yanmaya sebep olarak kendine, başkasına ya da bir mülke zarar verecek şekilde şüpheli eşya yerleştirmek ve Resmi Sırlar Yasası'na aykırı olacak şekilde düşmanların faydasına bilgi, belge, doküman sağlamak, kayıt yapmak, yayın yapmak ve bu kişilerle temasa geçmek suçlarından yargılanıyor.

Khalife'nin kaçtığı HMP Wandsworth Hapishanesi ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak biliniyor.

Geçmişte yazar Oscar Wilde, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ve Alman tenisçi Boris Becker gibi isimlerin yattığı hapishanede sadece erkek mahkumlar tutuluyor.

  • Daniel Khalife kaçışı
  • Londra Terör Hapishanesi
  • Suçlu firar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.