İngiltere'de toplu etkinlikler başlayacak: Vatandaşlar denek olacak

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:37

İngiltere, koronavirüs salgınının sosyal etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Bu kapsamda, ülkede vatandaşların toplu olarak katıldığı etkinliklerde salgının seyrine dair denemeler yapılması kararlaştırıldı.

Koronavirüs pasaportuyla, kişilerin aşılanıp aşılanmadığı, negatif test sonucunun ya da doğal bağışıklığının olup olmadığının görülmesi planlanıyor.

VATANDAŞLAR DENEK OLACAK

İlk deneme, 16 Nisan akşamı Liverpool'da bir komedi gösterisinde yapılacak. Seyircilere gösteriden önce ve sonra koronavirüs testi uygulanacak.

Şehirdeki deneme süreçlerinin yürütülmesine yardımcı olacak olan Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Dr. Iain Buchan, etkinliklerin öncesinde katılımcılardan diğer kişilerle teması azaltmalarının isteneceğini söyledi.

Pilot uygulamaların iyi havalandırılan yerlerde yapılacağını kaydeden Buchan, çalışma kapsamında, katılımcılardan etkinlikten 5 gün sonra koronavirüs testi yaptırmalarının talep edileceğini belirtti.

SPOR MÜSABAKALARI DA DAHİL

TRT Haber'in haberine göre, pilot uygulamalar, Wembley Stadyumu'nda oynanacak FA Cup yarı final ve final müsabakalarını da kapsayacak. Spor Bakanı Nigel Huddleston, söz konusu uygulamaları "öğrenme deneyimi" olarak tanımladı.

Huddleston, mayıs ayı sonunda Başbakan Boris Johnson'ın toplu etkinlik denemelerine dair bir rapor alabileceğini söyledi.

PASAPORT UYGULAMASINA DAİR

Ulusal Sağlık Servisi (NHS), vatandaşların, koronavirüs durumlarını gösterir bir belgeyi sunabilmelerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Söz konusu belgenin kağıt üzerinde ya da mobil uygulama yoluyla sunulabilmesi planlanıyor.

Pasaport uygulamasının önümüzdeki haftalarda açılması öngörülen restoran, eğlence mekanı ve perakende satış merkezlerinde şimdilik zorunlu olmayacağı ifade ediliyor.

JOHNSON, "HÜKÜMET ÇALIŞIYOR" MESAJI VERMİŞTİ

Hükümet ayrıca, aşılamanın önerilmediği ve mükerrer testleri uygulamanın zor olduğu kişiler hakkında klinik ve etik uzmanlarla görüşüldüğünü duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, insanların etkinliklere tekrar dönebilmesi ve mümkün olduğunca güvenli şekilde seyahat edebilmesi için hükümetin elinden geleni yaptığını söylemişti.

İngiltere'de 31,5 milyondan fazla kişi ilk doz, yaklaşık 5,4 milyon kişi ise her iki doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Ülkede temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere aşının sunulması planlanıyor.

Ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 126 bin 836 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 359 bini aşmış durumda.