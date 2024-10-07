İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2553
  • EURO
    37,6519
  • ALTIN
    2927.87
  • BIST100
    9148.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de trajikomik iş başvurusu! Akıbetini 48 yıl sonra öğrendi
Dünya

İngiltere'de trajikomik iş başvurusu! Akıbetini 48 yıl sonra öğrendi

İngiltere'de Lincolnshire'da yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, tam 48 yıl önce hayalindeki motosiklet akrobatlığı için yaptığı iş başvurusunun akıbetini yeni öğrendi. Hodson'un Ocak 1976'da gönderdiği iş başvuru mektubunun, postanede bir çekmecenin arkasında unutulmuş olduğu ortaya çıktı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
İngiltere'de trajikomik iş başvurusu! Akıbetini 48 yıl sonra öğrendi
ABONE OL

BBC'nin haberine göre Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Hodson'un, Ocak 1976'da yaptığı iş başvuru mektubunun, tüm bu yıllar boyunca postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı.

MEKTUBU GERİ GELDİ

Gönderildiği adrese ulaşmayan orijinal mektup, Hodson'un kendisine 48 yıl sonra geri teslim edildi. Böylelikle Hodson, başvurunun akıbetini öğrendi.

Hodson, "İş hakkında neden hiç haber almadığımı hep merak ederdim. Şimdi nedenini biliyorum" ifadesini kullandı.

O yıllarda yaşadığı Londra'daki dairesinde mektubu yazdığını net hatırladığını vurgulayan Hodson, "Bu kadar zaman sonra onu geri almak benim için çok şey ifade ediyor." ifadesini kullandı.

TRAJİK NOT: YAKLAŞIK 50 YIL GECİKMELİ

Haberde, mektubun en üstünde el yazısıyla yazılmış bir notta: "Staines Postanesi tarafından geç teslim edildi. Bir çekmecenin arkasında bulunabildi. Sadece yaklaşık 50 yıl gecikmeli" ifadesinin kayda geçtiği bildirildi.

"GERÇEKTEN BİR MOTOSİKLETTE DUBLÖR SÜRÜCÜSÜ OLMAK İSTİYORDUM

Cevap postasını büyük arzuyla ve uzun süre beklediğini kaydeden Hodson, "Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü gerçekten bir motosiklette dublör sürücüsü olmak istiyordum." dedi.

50'den fazla kez taşındığını ve 4 ya da 5 kez ülke değiştirdiğini kaydeden Hodson, "Beni nasıl buldukları bir muamma." diyerek, mektubu kimin geri gönderdiğini ya da mektubun kendisine nasıl ulaştığını bilmediğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.