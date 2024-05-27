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Dünya

İngiltere'deki müzede ''antik hazineleri'' kayıp! FBI devreye girdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İngiltere'deki müzeden kaybolan ve Amerikalı alıcılara satıldığından şüphelenilen yüzlerce 'antik hazineyi' soruşturuyor.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
İngiltere'deki müzede ''antik hazineleri'' kayıp! FBI devreye girdi
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BBC'deki habere göre, ismi açıklanmayan FBI ajanı, geçen yıl British Museum yetkililerinin antik mücevherat, taş ve çeşitli parçaların müze koleksiyonundan kaybolduğunu, çalındığını veya hasar aldığını açıklamasının ardından İngiliz emniyetine konuyla ilgili destek sağladıklarını söyledi.

British Museum yetkilileri, 1500'ün üzerinde parçanın çalındığını veya kaybolduğunu, 626'sının kurtarıldığını, 100'ünün bulunduğunu ancak henüz geri getirilemediğini duyurdu.

Amerikalı emniyet güçleri, Washington'daki alıcıya satılan müzeye ait 268 parçanın geri gönderilmesi sürecinde de yardımcı oldu.

Müze yetkililerinin çalındığını duyurdukları eserlerin büyük çoğunluğu kataloglanmamış parçalardan oluşuyor. Bu sebeple yetkililer, halen bu eserlerin müze koleksiyonundan çalındığını kanıtlamanın yollarını arıyor.

Bazı durumlarda koleksiyoncular, müze yetkililerinin değerlendirme yapabilmesi amacıyla eserleri bağışlamayı kabul ediyor.

Üst düzey küratör Dr. Peter Higgs, British Museum yetkilileri tarafından "eski eserleri çalmak", "zarar vermek" ve "satmakla" suçlanıyor. Higgs ise hakkındaki bu suçmalaları reddediyor.

- 100 BİN STERLİNLİK HIRSIZLIK İDDİASI

Müze yetkilileri, Higgs'in yaklaşık 100 bin sterlinlik (4 milyon 100 bin lira) hırsızlık yaptığını öne sürüyor.

Müze yetkililerince açılan davadaki belgelere göre, Higgs'in en az 10 yıl boyunca müzenin depolarındaki çoğunlukla kayıtsız eserleri çalarak sattığından şüpheleniliyor.

Yetkililer, görevden alınan Higgs'in ABD'de e-ticaret sitesi eBay üzerinden en az 45 alıcıya ürün sattığını değerlendiriyor.

ABD'de üç alıcı, "Sultan1966" adlı satıcının kendisini eBay'de veya e-posta yoluyla "Paul Higgins" veya "Paul" olarak tanıttığını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre müze yetkilileri, Higgs'in "Sultan1966" hesabının kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirtiyor.

New Orleanslı Tonio Birbiglia ise "Sultan1966" rumuzlu satıcıdan iki ürün satın aldığını bildirdi.

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