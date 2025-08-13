İngiltere'den AB liderlerine ''Trump'ı kızdırmayın'' uyarısı

"The Telegraph" gazetesinin haberine göre, Londra yönetimi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi isimlerin Ukrayna'nın geleceğine ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan endişe duyuyor.

İngiliz yetkililer, AB liderlerinin kamuoyu önünde dile getirdiği taleplerin Trump'ı kızdırabileceğini ve Avrupa'yı müzakerelerin dışında bırakma riskini doğurabileceğini düşünüyor.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara kaynaklarının gazeteye yaptığı açıklamada da Trump'ı etkilemenin en iyi yolunun kapalı kapılar ardında erişim ve diplomatik kanallar kullanmak olduğu, kamuoyu önünde meydan okumaların ise ters tepebileceğinin aktarıldığı belirtildi.

Ayrıca, bir İngiliz yetkilinin de "Avrupalı mevkidaşlarımız gibi Amerikalılara kamuoyunda taleplerimizi iletmiyoruz. Avrupa'nın sergilediği tutum, Amerikalıları ve özellikle Trump'ı kızdırabilir. Talepler ve kırmızı çizgiler ortaya koymak, onları rahatsız eder." ifadelerini kullandığı bildirildi.

The Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da AB'nin 26 liderinin, ABD-Rusya zirvesi öncesinde 9 Ağustos'ta yaptıkları ortak açıklamanın ardından görüşmeler hakkında kamuoyuna yeni değerlendirme yapmaktan kaçındığını ve perde arkasından etki etmeyi tercih ettiğini yazdı.

Trump ve Putin'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşmeler için 15 Ağustos Cuma günü Alaska'da bir araya gelmesi planlanıyor.

