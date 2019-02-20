11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3153
  • 6,0288
  • 229.598
  • 101.804
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını eleştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını Alman mevkidaşına yazdığı mektupla eleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını Alman mevkidaşına yazdığı mektupla eleştirdi.
 
İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Hunt, 7 Şubat tarihli mektubunda, Heiko Maas'tan, Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah satışı yasağını yeniden düşünmesini istedi.
 
Almanya'nın getirdiği yasağın, savunma sanayisindeki ortaklıklar nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasını beraberinde getireceğini belirten Hunt, yasaktan etkilenecek sistemler arasında Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarıyla Meteor havadan havaya uzun menzilli füze sisteminin de olduğunu kaydetti.
 
Almanya'nın ambargosunun İngiliz firmalarının da Suudi Arabistan’a taahhütlerini yerine getirememesine neden olacağını belirten Hunt, kararın İngiliz savunma sanayisine zarar verdiğini öne sürdü.
 
Hunt, mektubunda Alman mevkidaşından ambargo kararında Avrupa ülkelerinin büyük ortak savunma projelerine istisna getirilmesini talep etti.
 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı mektubun varlığını doğrularken, içeriğiyle ilgili yorum yapmadı.
 
İNGİLTERE'NİN DE PARÇA TEDARİĞİ ETKİLENEBİLİR
 
Almanya'nın ambargo kararının, özellikle İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems'in Suudi Arabistan'a Eurofighter Typhoon savaş uçakları için parça tedarikini engelleyeceği belirtiliyor.
 
Suudi Arabistan 2007'de İngiltere'den 72 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almıştı.
 
İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu geçen hafta yayımladığı raporda İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara uygun olmadığını bildirmişti.
 
Alman hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kasım ayında Suudi Arabistan'a yönelik silah satışını durdurduğunu açıklamıştı. 

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

Beşiktaş'taki terör saldırısında müebbet hapis cezası istemi

Beşiktaş'taki terör saldırısında müebbet hapis cezası istemi

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

TSK'ya ilk kumpasın mimarına verilen ceza belli oldu

TSK'ya ilk kumpasın mimarına verilen ceza belli oldu

Böyle anlattı: Hem deniz hem de kara hedefleri yok ediyor

Böyle anlattı: Hem deniz hem de kara hedefleri yok ediyor

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA