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Dünya

İngiltere'den ''aşı ateşkesi'' çağrısı

İngiltere savaş bölgelerinde Kovid-19'la mücadele için 'aşı ateşkesi' çağrısı yaptı.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 19:02 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:02
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, savaş ve çatışma bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için "aşı ateşkesi" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin şubat ayı dönem başkanlığını yapan İngiltere, salgınla mücadele ve aşıya erişim kapsamında bakanlar düzeyinde özel bir oturum düzenledi.

Oturumu yöneten Raab, salgınla mücadelede küresel aşılamanın gerekli olduğunu söyledi.

Kovid-19'la mücadelede savaş ve çatışma bölgelerindeki savunmasız nüfusun korunmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Raab, dünya genelinde "küresel aşı ateşkesi" çağrısı yaptı.

Raab, BM Güvenlik Konseyi'ne küresel ateşkes çağrısı yapan bir karar tasarısı sunacaklarını belirtti, bu tasarıya destek verilmesini istedi.

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