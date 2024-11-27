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Dünya

İngiltere'den ateşkese destek ve kalıcı çözüm çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'daki ateşkesin bölgedeki siviller için önemli bir rahatlama olacağını kaydetti. Starmer, 'Bu anlaşma kalıcı bir siyasi çözüme dönüşmeli' dedi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 01:30 - Güncelleme:
İngiltere'den ateşkese destek ve kalıcı çözüm çağrısı
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Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'da ateşkese ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bu anlaşmanın uzun süredir beklendiğini ifade etti.

Ateşkesin, çatışmaların bedelini aylardır ödeyen bölgedeki sivil halka önemli bir rahatlama getireceğini vurgulayan Starmer, "Bu anlaşma şimdi, iki taraftaki sivillerin evlerine dönmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan kalıcı bir siyasi çözüme dönüşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ülkesi ve müttefiklerinin Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışmayı sürdüreceğini belirterek, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına, esirlerin salıverilmesine ve ihtiyaç duyulan insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik acil bir ilerleme görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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