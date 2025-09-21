İSTANBUL 26°C / 19°C
İngiltere'den “Filistin devleti” hazırlığı… Tarih verildi: Tanıyacağız

İşgalci İsrail, Batıdan aldığı desteği günden günde kaybediyor. Bazı AB ülkelerinin Filistin'i tanıma duyurusunun ardından Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer'dan da açıklama geldi. Starmar, İngiltere'nin 21 Eylül'de Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

IHA21 Eylül 2025 Pazar 01:25 - Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bugün yapacağı açıklama ile Filistin devletini resmen tanıyacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Temmuz ayında yaptığı açıklamada işgalci İsrail'in belirli şartları yerine getirmediği takdirde eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamıştı. Ancak İsrail'in Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasına yönelik herhangi bir adım atmamasını gerekçe gösteren Londra yönetimi Filistin devletini resmen tanımaya hazırlanıyor. Starmer'ın bugün yapacağı açıklama ile Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacağı ifade edildi.

147 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

İngiltere, Başbakan Starmer'ın tarihi açıklamasının ardından 193 üyeli Birleşmiş Milletler'de Filistin'i resmen tanıyan 147 ülkeden biri olacak. İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Avusturalya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacaklarını açıklamışlardı.

TRUMP SOYKIRIMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile perşembe günü düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri" demişti.

