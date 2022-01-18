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Dünya

İngiltere'den gönderilen antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

İngiltere'den uluslararası teknik yardım kapsamında gönderilen hafif antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı.

AA18 Ocak 2022 Salı 23:35 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 23:37
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Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada sözlerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, silahların yalnızca savunma amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Açıklamada, İngiltere'den antitank savunma sistemlerinden oluşan uluslararası teknik yardımın Ukrayna'ya ulaştığı kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söylemişti.

Wallace, "Ukrayna'ya hafif antitank savunma silah sistemleri tedarik etme kararı aldık. Az sayıda İngiliz personeli, İngiltere'ye dönmeden önce Orbital Operasyonu kapsamında kısa bir süre için erken aşama eğitimi verecek." değerlendirmelerinde bulunmuştu.

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