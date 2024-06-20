İngiltere'den Husilerin batırdığı Tutor gemisi ile ilgili yeni açıklama

Londra'nın Sana Büyükelçisi Abda Sharif, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sharif, "MV Tutor isimli gemideki mürettebatın kaybolmasından üzüntü duyuyoruz. Husilerin pervasız saldırıları bir kez daha trajik sonuçlara yol açtı, çevreyi ve Yemen halkının onurlu bir yaşam sürme yollarını tehdit etti." ifadesini kullandı.

İngiliz donanması 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tutor isimli kargo gemisinin 12 Haziran'da Husilerin insansız hava aracı tarafından hedef alınmasının ardından Kızıldeniz'de battığını duyurmuştu.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Haziran'da sosyal medya hesabından, Tutor adlı geminin, Kızıldeniz'de hedef alındığı ana ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.