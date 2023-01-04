İngiltere'den ''İran Devrim Muhafızları'' hamlesi

İngiliz medyası, İngiltere'nin İçişleri Bakanı Suella Braverman ve Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat'ın desteğiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (IRGC) terör örgütü ilan edeceğini öne sürdü. Haberde, kararın önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulacağı ve hükümetin bu kararı aylar öncesinden planladığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü ilan edilmesiyle orduya üye olmanın ve faaliyetlere katılmanın suç sayılacağı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'nı 2019'da yabancı terör örgütü listesine almıştı.