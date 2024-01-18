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Dünya

İngiltere'den İran'a ''Husilere baskı yapın'' çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la görüşerek, İran'ın Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak Kızıldeniz'de daha fazla tehdidin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 03:38 - Güncelleme:
İngiltere'den İran'a ''Husilere baskı yapın'' çağrısı
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran'ın Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak Kızıldeniz'de daha fazla tehdidin önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Cameron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la bir araya geldi.

Görüşmede, Cameron, Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen ve İngiltere-Irak çifte vatandaşı Kerem Mikail'in ölümüne yol açan saldırıları kınadı ve bu tür saldırıların diğer devletlerin egemenliğini ihlal ettiğini kaydetti.

Bakan Cameron, ayrıca, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirterek, İran'ın Husiler üzerindeki nüfuzunu kullanarak daha fazla tehdidin önüne geçmesi gerektiğini açıkça ifade etti.

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KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

İRAN'IN, ERBİL'E YÖNELİK SALDIRISI

Arap Birliği, İran'ın Irak'ın Erbil kentine yönelik saldırılarının ele alındığı ikinci toplantıda, söz konusu saldırıları kınayan bir kararı kabul etti.

Kararda, "Çok sayıda masum vatandaşın ölümüne ve sivil alanların tahrip edilmesine neden olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin maruz kaldığı saldırının şiddetle kınandığı ve bu saldırının Irak'ın egemenliğine karşı açık bir saldırı olarak değerlendirildiğine" yer verildi.

İran'ın saldırısına ilişkin öne sürdüğü gerekçelerin kınandığı kararda, bu gerekçelerin hiçbir ülkeye başka bir ülkenin egemenliğini ihlal etme hakkı vermediğinin altı çizildi.

"Bu bir savaş ilanıdır"

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü.

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