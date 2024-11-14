İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3719
  • EURO
    36,289
  • ALTIN
    2826.1
  • BIST100
    9385.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den İsrail'e 'Batı Şeria' kınaması
Dünya

İngiltere'den İsrail'e 'Batı Şeria' kınaması

İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025'in Batı Şeria'nın 'ilhak yılı' olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
İngiltere'den İsrail'e 'Batı Şeria' kınaması
ABONE OL

Falconer, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bakan Smotrich'in Batı Şeria'daki toprakların ilhak edilmesini öneren yorumlarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

İlhakın barış umutlarını zayıflatacağını, daha fazla istikrarsızlığa yol açacağını ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu vurgulayan Falconer, İsrail hükümetinin bunu reddetmesi gerektiğini bildirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Smotrich, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellenmesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.

  • Hamish Falconer
  • Bezalel Smotrich
  • Orta Doğu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.