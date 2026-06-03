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Dünya

İngiltere'den İsrail'e kırmızı kart: Teknoloji ortağıyla sözleşme feshedilmeli

İnsan hakları savunucuları, soykırımcı İsrail ordusuna sağladığı teknolojik destek nedeniyle tartışmaların odağındaki bir şirket için İngiliz hükümetine dikkat çeken çağrıda bulundu. Sağlık sistemindeki kritik rolü sorgulanan şirketin kamu kurumlarından çıkarılması talep edilirken, tartışma yalnızca veri güvenliğiyle sınırlı kalmadı. Gazze'deki saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen faaliyetler, tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 21:06 - Güncelleme:
İngiltere'den İsrail'e kırmızı kart: Teknoloji ortağıyla sözleşme feshedilmeli
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İngiltere merkezli örgüt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Parlamentosunun Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Komitesinin Palantir şirketine ilişkin hazırladığı rapor hakkında açıklama yaptı.

Örgüt, komitenin hazırladığı raporda, İngiliz hükümetinin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Palantir ile olan sözleşmesini feshetmesi gerektiği sonucuna vardığını ifade etti.

Bunun gerekçesi olarak, şirketin son derece tartışmalı politika ve faaliyetleri desteklemesinin gösterildiğine işaret eden örgüt, şirketin, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, apartheid ve yasa dışı işgale katkı yapan yazılımları İsrail ordusu ve istihbarat servislerine tedarik ettiğini bildirdi.

Af Örgütü, "Bu kadar ciddi insan hakları ihlallerinden kar eden bir şirketin, sağlık sistemimizde veya daha geniş kamu sektöründe hiçbir rolü olmamalı." ifadesini kullandı.

İngiltere Parlamentosunun Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Komitesi, hazırladığı raporda, ABD'nin yanı sıra İsrail'e de yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketinin kamu sektöründeki artan rolünün "kabul edilemez bir zayıflık noktası" oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Ülkede 229 bin kişi, ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir ile yapılan sözleşmelerin feshedilmesi için geçen ay hükümete çağrıda bulunmuştu.

Palantir şirketiyle ilgili endişeler nedeniyle hükümete sözleşmeleri feshetme çağrısı yapan 2 dilekçeyi imzalayan yüz binlerce kişi, dilekçelerin birinde, hükümetin şirketle imzaladığı tüm kamu sözleşmelerini sona erdirmesini istenirken, diğer dilekçede NHS ile Palantir arasında yapılan 330 milyon sterlinlik hasta verisi sözleşmesinin iptali talep edilmişti.

PALANTİR, İSRAİL ORDUSUYLA YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Palantir'in müşterileri arasında, İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor.

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